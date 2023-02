Den Basketballerinnen bleibt ein weiterer Sieg verwehrt. In der Slowakei verlieren die FLBB-Frauen deutlich.

EM-Qualifikation

FLBB-Frauen sind im letzten Spiel chancenlos

Luxemburgs Basketballnationalteam der Frauen beendet die EM-Qualifikation mit sieben Punkten. Im letzten Spiel hatte die Mannschaft von Trainer Mariusz Dziurdzia in Pistian gegen die Slowakei keine Chance. Die Gastgeberinnen behaupteten sich am Sonntagabend deutlich mit 114:59.

Drei Tage nach der Heimniederlage gegen Italien wollten die Luxemburgerinnen in der letzten Partie der Gruppe H noch einmal eine starke Leistung zeigen. Den einzigen Sieg hatten die FLBB-Frauen am 27. November in der Schweiz geholt. Gegen die Slowakei erwischten Ehis Etute und Co. zwar einen ordentlichen Start, danach zog das Heimteam jedoch immer weiter davon.

Bei Luxemburg punkteten Etute, Esmeralda Skrijelj (beide 13) und Nadia Mossong (elf), die ihr letztes Spiel im FLBB-Trikot bestritt, zweistellig.

