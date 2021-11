Luxemburgs Basketball-Nationalmannschaft kassiert am Donnerstagabend eine bittere Niederlage in Albanien.

Basketball

FLBB-Auswahl verliert zum Auftakt der EM-Vorqualifikation

Die FLBB-Auswahl hat in der ersten Begegnung der EM-Vorqualifikation am Donnerstagabend in Durrës knapp mit 89:92 gegen Albanien verloren. Die Luxemburger verpassten in den Schlusssekunden die Chance zum Ausgleich.

In einer intensiven Partie lagen die Gäste nach dem ersten Viertel knapp zurück (26:27), bevor sich Albanien absetzen konnte. Die Zonenverteidigung der Gastgeber bereitete den Luxemburgern Probleme und Albanien führte zwischenzeitlich mit elf Punkten (42:31).

Kurz vor der Halbzeitpause wurde das Team von Trainer Ken Diederich aber wieder besser und meldete sich dank Clancy Rugg zurück (46:48).

Nationaltrainer Ken Diederich gibt seinen Schützlingen Anweisungen. Foto: FIBA

Nach dem Seitenwechsel setzte sich die FLBB-Auswahl erstmals ab. Thomas Grün verwandelte drei Dreier, auch Bob Melcher drehte auf. Luxemburg lag vor dem Schlussviertel mit 74:68 in Führung.

Doch Albanien kämpfte und glich die Partie wieder aus. Zwei Minuten vor Schluss war das Duell beim Stand von 84:84 völlig offen.

Robert Shestani verwandelte zwei wichtige Dreier, Philippe Gutenkauf konnte verkürzen, allerdings mussten die Luxemburger die Uhr beim Stand von 89:92 mit Fouls stoppen. Elvisi Dusha verfehlte zwar beide Freiwürfe, allerdings fehlte danach sowohl Laurent als auch Kovac das nötige Glück, um per Dreier die Verlängerung zu erzwingen.

Rugg war mit 25 Punkten, sieben Rebounds und fünf Assists der beste Luxemburger.

Die zweite Begegnung der Gruppe B findet am Sonntag statt. Dann trifft die FLBB-Auswahl ab 17 Uhr in der Coque in Kirchberg auf Rumänien.

