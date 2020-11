Dritte Partie, dritte Niederlage: Die Basketball-Nationalmannschaft startet gut ins Spiel, doch nach dem Seitenwechsel wird Island besser.

FLBB-Auswahl verliert nach Halbzeitführung

Die Basketball-Nationalmannschaft hat auch das dritte Spiel der WM-Vorqualifikation verloren. Am Donnerstag kassierte die FLBB-Auswahl in Bratislava eine 76:90-Niederlage gegen Island.

Angeführt vom starken Clancy Rugg startete die FLBB-Auswahl gut in die Partie. Die Isländer konnten den luxemburgischen Center kaum stoppen. In der ersten Halbzeit erzielte Rugg 15 Punkte.

Island - Luxemburg 90:76 Island: 28 Körbe, davon 9 à 3 P., 13/14 + 12/13 Freiwürfen, 9+12 Fehler – Unsportliches Foul: 23.' Fridriksson – 39.' Hlinason ausgeschieden Gudmundsson 4+10, Fridriksson 6+7, Björnsson 10+2, Vilhjalmsson 2+7, Hlinason 1+16, dann: Steinarsson 2+11, Jonsson 7+3, Hilmarsson 2+0 Luxemburg: 26 Körbe, davon 7 à 3 P., 8/9 + 9/13 Freiwürfen, 11+11 Fehler – Unsportliches Foul: 24.' Rugg – 28.' Laurent ausgeschieden Gutenkauf 6+9, Grün 2+0, Laurent 4+5, Vujakovic 1+13, Rugg 15+11, dann: Delgado 4+0, Schmit 0, Kovac 3+0, Kalmes 0, Moura 3+0 Besondere Vorkommnisse: Wegen der Corona-Krise finden in dieser Woche sämtliche Begegnungen der Gruppe B der WM-Vorqualifikation in der slowakischen Hauptstadt Bratislava statt. Die Partien werden vor leeren Rängen ausgetragen. Der mitgereiste Bernimont stand nicht im Kader der Luxemburger. Zwischenstände: 5.' 11:10, 10.' 23:24, 15.' 25:30, Halbzeit: 34:38, 25.' 51:48, 30.' 66:59, 35.' 77:66 Maximaler Vorsprung: Island +19 (90:71), Luxemburg +8 (42:34) Schiedsrichter: Rohacky (A), Unsworth (GB), Chaykovskiy (UKR)

Vor allem in der Defensive überzeugte das Team von Trainer Ken Diederich in den ersten 20 Minuten. Island hatte kaum freie Würfe und der 2,16 m große Tryggvi Hlinason trat zunächst nur wenig in Erscheinung. Die Luxemburger setzten sich im zweiten Viertel leicht ab und führten zur Halbzeit mit 38:34.

Island wird besser

Nach den Seitenwechsel kämpfte sich Island zurück ins Spiel. Oliver Vujakovic und Co. verfehlten einige freie Würfe. Der mit vier Fouls vorbelastete Alex Laurent musste zur Hälfte des dritten Viertels auf die Bank. Island profitierte von leichtfertigen Ballverlusten des Gegners, übernahm die Führung und zog erstmals davon (58:48).

Clancy Rugg (l.) muss sich gegen die Isländer um Tryggvi Hlinason jeden seiner insgesamt 26 Punkte hart erkämpfen. Foto: FIBA

Diederich ging ein großes Risiko ein und wechselte Laurent nach einer zweiminütigen Pause wieder ein. Nach 28 Minuten schied der 27-Jährige mit fünf Fouls aus. Die Luxemburger hatten Probleme mit der aggressiven Verteidigung der Isländer. Vor dem Schlussviertel führte der Favorit mit 66:59.

Die Luxemburger konnten sich nicht mehr zurück in die Partie kämpfen und verließen das Parkett am Ende als Verlierer. Am Samstag (19 Uhr) trifft die Mannschaft von Coach Diederich in Bratislava auf die Slowakei.

Basketballmeisterschaft könnte im Januar fortgesetzt werden Am Dienstag präsentiert der nationale Basketballverband den Plan zur Fortsetzung der Meisterschaft. Bereits im Januar könnten wieder Partien ausgetragen werden.





