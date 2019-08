Die Basketball-Nationalmannschaft hat das dritte Spiel der Vorqualifikation zur EM 2021 verloren. Der Kosovo revanchierte sich für die Hinspielniederlage.

FLBB-Auswahl verliert im Kosovo

Bob HEMMEN Die Basketball-Nationalmannschaft hat das dritte Spiel der Vorqualifikation zur EM 2021 verloren. Der Kosovo revanchierte sich für die Hinspielniederlage.

Vier Tage nach der Niederlage in Manchester gegen Großbritannien hat die Basketball-Nationalmannschaft am Mittwochabend das Rückspiel gegen den Kosovo mit 88:109 verloren. In Pristina konnten sich die Gastgeber für die Hinspielniederlage revanchieren, schließlich hatte sich die FLBB-Auswahl zum Auftakt der EM-Vorqualifikation in der Coque mit 88:80 durchgesetzt.

Luxemburg startete schwach ins Rückspiel. Im ersten Viertel leisteten sich Grün und Co. insgesamt neun Ballverluste, sodass die Gäste nach zehn Minuten mit 17:30 zurücklagen. Angeführt von Vujakovic, der in der ersten Halbzeit 15 seiner insgesamt 19 Punkte erzielte, kämpfte sich das Team von Trainer Ken Diederich sogar bis auf vier Zähler zurück (34:38). Allerdings setzten sich die Kosovaren bis zur Hälfte wieder etwas ab (47:37).

Letztes Spiel in der Coque

Nach dem Seitenwechsel verteidigten die Gastgeber weiterhin aggressiv und waren in der Offensive treffsicher. Die Kosovaren zogen erneut davon (62:45). Die Gäste kämpften zwar bis zum Schluss, konnten aber nicht mehr für Spannung sorgen. Topscorer der Partie war Kosovos Berisha mit 32 Punkten.

Das vierte und letzte Spiel der Vorqualifikation findet am kommenden Mittwoch (19 Uhr) in der Coque statt. Dann treffen die Luxemburger erneut auf Großbritannien.