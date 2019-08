"FLBB-Auswahl kann ein positives Zwischenfazit ziehen"

Die Basketball-Nationalmannschaft ist mit einem Sieg und einer Niederlage in die EM-Vorqualifikation gestartet. Im Videokommentar erzählt LW-Redakteur Bob Hemmen, warum die FLBB-Auswahl zufrieden sein kann.

Nach dem Auftaktsieg gegen den Kosovo hat die Basketball-Nationalmannschaft am Samstag in Manchester eine Niederlage gegen Großbritannien hinnehmen müssen. Im Videokommentar erläutert LW-Redakteur Bob Hemmen, warum sich die FLBB-Auswahl am Ende geschlagen geben musste und mit welchen Zielen das Team in die verbleibenden Spiele geht.