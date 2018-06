Die FLBB-Auswahl hat die vorletzte Begegnung der EM-Vorqualifikation verloren. In der Coque kassierte das Team von Trainer Ken Diederich gegen Portugal eine Niederlage.

FLBB-Auswahl kämpft und verliert

Bob HEMMEN Die FLBB-Auswahl hat die vorletzte Begegnung der EM-Vorqualifikation verloren. In der Coque kassierte das Team von Trainer Ken Diederich gegen Portugal eine Niederlage.

In der EM-Vorqualifikation kassierte die FLBB-Auswahl am Donnerstagabend eine Niederlage gegen Portugal. In der Coque in Kirchberg setzten sich die Gäste mit 80:58 durch.

Nachdem die Luxemburger dem Gegner im Hinspiel ordentlich Probleme bereitet hatten, war Portugal im Rückspiel von Beginn an aufmerksamer. Bereits vor dem Seitenwechsel stellten die Gäste ihre Klasse unter Beweis und führten zur Halbzeitpause mit 48:30.

Melcher und Co. gaben zwar nicht auf und kämpften sich im dritten Durchgang bis auf neun Zähler (47:56) zurück, doch im letzten Viertel war Portugal wieder das bessere Team.



Am Sonntag findet das letzte Spiel der EM-Vorqualifikation statt, wenn die FLBB-Auswahl um 18 Uhr in Nikosia auf Zypern trifft.