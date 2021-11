Luxemburg kassiert im zweiten EM-Vorqualifikationsspiel die nächste bittere Niederlage. Rumänien feiert in der Coque einen knappen Sieg.

Basketball

FLBB-Auswahl fehlt erneut das Glück

Bob HEMMEN Luxemburg kassiert im zweiten EM-Vorqualifikationsspiel die nächste bittere Niederlage. Rumänien feiert in der Coque einen knappen Sieg.

Die Basketball-Nationalmannschaft hat das erste Heimspiel der EM-Vorqualifikation am Sonntag mit 70:73 gegen Rumänien verloren. In der Coque in Kirchberg sahen 1.113 Zuschauer eine spannende Partie, in der die FLBB-Auswahl drei Tage nach der knappen Niederlage gegen Albanien erneut bis zum Schluss kämpfte.

Die Luxemburger starteten überragend ins Duell, verteidigten stark und führten nach dem ersten Viertel mit 25:15. Kapitän Alex Laurent hatte mit zehn Zählern einen großen Anteil an der Zehn-Punkte-Führung.

Ben Kovac verwandelt im zweiten Viertel drei Dreier in Folge. Foto: Yann Hellers

Als Rumänien im zweiten Viertel besser wurde, drehte Ben Kovac auf. Der 21-Jährige verwandelte drei Dreier in Folge und sorgte dafür, dass sich die FLBB-Auswahl wieder absetzen konnte.

Allerdings schwächelten die Luxemburger in der Schlussphase der ersten Halbzeit, sodass Rumänien vor dem Seitenwechsel die Führung übernahm (44:40).

In der zweiten Hälfte konnten sich die Gäste zunächst auf Kris Richard verlassen, den die FLBB-Auswahl zuvor gut unter Kontrolle hatte. Der gebürtige US-Amerikaner erzielte im dritten Viertel zehn Punkte, doch die kämpferischen Luxemburger glichen das Duell noch vor dem Beginn des Schlussviertels aus (58:58).



In den letzten zehn Minuten wurde es in der Coque richtig spannend. Wie bereits gegen Albanien hatte die Mannschaft von Trainer Ken Diederich Probleme bei der Verteidigung der gegnerischen Dreier. Nach mehreren erfolgreichen Distanzwürfen zog Rumänien fünf Minuten vor Schluss leicht davon (72:65).

Als der Rückstand der Luxemburger auch drei Minuten vor dem Ende noch sieben Zähler betrug, standen Bob Melcher und Co. unter Druck. Den Gastgebern gelang jedoch fast das Comeback, schließlich hatte die FLBB-Auswahl wie am Donnerstag die Chance, die Verlängerung per Dreier zu erzwingen. Doch auch dieses Mal fehlte den Luxemburgern das nötige Glück.

