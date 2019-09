Flavio Becca: "Viele Luxemburger sind zu verwöhnt"

Flavio Becca unterstützt den deutschen Drittligisten Kaiserslautern finanziell. Der Investor erklärt im Interview, warum kein Luxemburger Spieler auf dem Betzenberg aufläuft.

Interview: Joe Turmes

Investor Flavio Becca hatte in den vergangenen Tagen allen Grund zur Freude: F91 qualifizierte sich am Donnerstag sensationell zum zweiten Mal in Folge für die Gruppenphase der Europa League, während Hesperingen in der Ehrenpromotion einen 6:1-Kantersieg gegen Mamer feierte ...