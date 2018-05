Andrea Fiorani wird die beiden letzten Spieltage der Ehrenpromotion nicht mehr auf der Bank des FC Mamer sitzen: Der Trainer wurde entlassen und hat bereits einen Vertrag bei FF Norden 02 unterschrieben.

Fiorani hat bei Norden 02 unterschrieben

(tof/dat) - Am Sonntag steht am vorletzten Spieltag der Ehrenpromotion das Duell zwischen den Tabellennachbarn FF Norden 02 (12./23 Punkte) und Mamer (13./19) auf dem Programm. Brisanz wird es wegen den Abstiegssorgen bereits ausreichend in diesem Spiel geben. Dazu kommt noch, dass bei Mamer der langjährige Coach Andrea Fiorani nicht auf der Bank sitzen wird. Der langjährige Trainer wurde nämlich entlassen und hat bereits einen neuen Vertrag unterschrieben ... bei Norden 02, dem aktuellen Barragisten.

Der Präsident des FC Mamer, Guy Dauphin, wollte die Gerüchte am Montagabend nicht kommentieren und will am Dienstag diesbezüglich kommunizieren. Wer das Team am Sonntag betreuen wird, ist damit auch noch nicht geklärt. Der FF Norden hat die Verpflichtung des Trainers indes bestätigt.