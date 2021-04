Vom kommenden Wochenende an kämpfen Strassen und Lorentzweiler um den Meistertitel. Bei den Frauen wird noch ein Finalteilnehmer gesucht.

Finalspiele im Volleyball festgelegt

Bisher war noch unklar, wann die Finalspiele der Volleyballer stattfinden würden. In der Serie nach dem Modus Best of three kämpfen Strassen und Lorentzweiler um den Meistertitel.

Erst Klatsche, dann Finaleinzug Lorentzweiler hat es ins Finale der Volleyballmeisterschaft geschafft - auf eine ungewöhnliche Art.

Die Finalspiele wurden nun terminiert, genau wie das ausstehende Halbfinale bei den Frauen. Wegen mehrerer Corona-Fälle im Gym-Team mussten das zweite und mögliche dritte Halbfinalspiel, die eigentlich am vergangenen Wochenende hätten stattfinden sollen, verlegt werden. Walferdingen hatte die erste Partie gewonnen.

Mamer hat sich bei den Frauen bereits fürs Finale qualifiziert.

Programm Männer - Finale am 1. Mai: 19.30: Strassen - Lorentzweiler am 9. Mai: 18.30: Lorentzweiler - Strassen Mögliches drittes Finalspiel am 15. Mai: 19.30: Strassen - Lorentzweiler Frauen - Halbfinale am 1. Mai: 18.00: Gym - Walferdingen Mögliches drittes Halbfinalspiel am 2. Mai: 18.30: Walferdingen - Gym Die Finalspiele der Frauen sind für den 8. Mai, den 15. und den 16. Mai jeweils um 18.30 Uhr angesetzt.

