Finalspiele im Basketball und Volleyball

Diese Sport-Events am Wochenende sollten Sie nicht verpassen

Daniel KOLBUSCH Fußball, Basketball, Volleyball und Leichtathletik: Auch an diesem Wochenende wird hierzulande so einiges geboten.

Die Sportbegeisterten im Großherzogtum kommen an diesem Wochenende wieder auf ihre Kosten. Neben dem 26. Spieltag in der BGL Ligue finden am Samstagabend im Basketball und Volleyball Endspiele statt.



Gréngewald vor Titelgewinn in der LBBL der Frauen

Gréngewald kann sich bereits am Samstag (18.30 Uhr) mit einem Sieg bei T71 die Meisterkrone bei den Frauen aufsetzen und die Best-of-five-Serie nach drei Spielen für sich entscheiden. Bei den Männern ist seit Mittwoch wieder alles offen. Amicale konnte sich in Esch für die Auftaktniederlage revanchieren und genießt am Samstag (20.15 Uhr) in Spiel drei Heimrecht.

Escher Derby steht in der BGL Ligue im Fokus

Für Julien Klein und Fola steht im Derby einiges auf dem Spiel. Foto: Christian Kemp

Für Fola geht es am Sonntag (16 Uhr) im Escher Derby um wichtige Zähler im Abstiegskampf, während Gastgeber Jeunesse in der Tabelle jenseits von Gut und Böse steht. Leader Hesperingen scheint beim Gastspiel in Käerjeng nicht gefährdet, um den Vorsprung von sechs Punkten auf F91 mindestens zu verteidigen. Bereits am Samstag kann Rosport mit einem Heimsieg über Mondorf den Klassenerhalt nahezu perfekt machen.

Strassen und Walferdingen wollen den Volleyball-Titel

In der Novotel Ligue stehen am Samstag die zweiten Finalspiele der Best-of-three-Serien an. Nach ihren Heimsiegen wollen die Strassener Männer in Bartringen (17.30 Uhr) und die Walferdinger Frauen auswärts gegen Gym (20 Uhr) den entscheidenden Schritt in Richtung Titel tätigen.

Urbantrail in der Hauptstadt

Nachdem am Samstag einige Wanderungen und Nordic Walking auf dem Programm stehen, sind am Sonntag die Läufer dran. Das Hauptrennen „La Grand-Ducal“ über 34 km startet um 10.40 Uhr.

