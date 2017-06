(dat) - Gilles Muller (Weltranglistenposition: 28) ewinnt in 's-Hertogenbosch den zweiten Titel seiner Karriere. Im Finale setzt er sich mit 7:6 (5) und 7:6 (7:4) gegen den Kroaten Ivo Karlovic (24) durch.

Es war das dritte Finale des Luxemburgers in diesem Jahr nach Sydney und Estoril. Er ist damit der einzige Profi, der auf 2017 auf drei unterschiedlichen Belägen in einem Endspiel stand. In seiner Karriere bestritt der 34-Jährige nun acht Endspiele.



In der Weltrangliste egalisiert Muller sein bestes Ranking von Anfang Mai: Auf Nummer 26 wird der FLT-Spieler am Montag geführt.



Kommende Woche bestreitet Muller das ATP-Turnier (1 966 095 Euro) von Queens (GB). Erstrundengegner ist der Georgier Nikoloz Basilashvili (55).