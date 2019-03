Drei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen am 22. März trifft die Luxemburger Nationalelf in Bissen bei der Generalprobe auf die Union St. Gilloise.

Finaler Test der FLF-Auswahl gegen belgischen Zweitligisten

Laurent SCHÜSSLER Drei Tage vor dem EM-Qualifikationsspiel gegen Litauen am 22. März trifft die Luxemburger Nationalelf in Bissen bei der Generalprobe auf die Union St. Gilloise.

Die Union St. Gilloise aus Belgien, von 1970 bis 1974 und von 1976 bis 1980 Stammverein des aktuellen FLF-Präsidenten Paul Philipp, misst sich am Dienstag, dem 19. März, um 19 Uhr auf dem Spielfeld in Bissen mit der Luxemburger Nationalmannschaft, die dann im Mannschaftshotel in Lipperscheid die beiden ersten Begegnungen der EM-Qualifikation vorbereitet.

Dieses Spiel ersetzt die ursprünglich vorgesehene Partie gegen den deutschen Zweitligisten SV Sandhausen, die Nationaltrainer Luc Holtz umständebedingt absagen musste.

Drei Tage vor dem Länderspiel gegen Litauen (Anstoß um 20.45 Uhr im Stade Josy Barthel) will Holtz jeden Spieler "nur maximal eine Halbzeit spielen lassen". Er werde aber möglicherweise die eine oder andere taktische Variante versuchen.

Die Union St. Gilloise spielt aktuell in der zweithöchsten belgischen Liga und hat die Normalrunde auf Platz drei abgeschlossen. Zudem war der Verein bis ins Halbfinale der Coupe de Belgique vorgestoßen.