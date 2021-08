Am Samstag findet das olympische Finale über 1.500 m statt. Der Luxemburger Charel Grethen ist mit dabei.

Sport 2 Min.

Finale über 1.500 m

Charel Grethens großer Moment

Joe GEIMER Am Samstag findet das olympische Finale über 1.500 m statt. Der Luxemburger Charel Grethen ist mit dabei.

13 Läufer können noch von Olympiagold im 1.500-m-Rennen träumen. Charel Grethen ist einer der Finalisten. Dass der Luxemburger den Sprung unter die besten Spezialisten der Welt geschafft hat, ist mindestens eine faustdicke Überraschung, eher aber eine echte Sensation!

Der 29-Jährige erlebt in Tokio sein ganz persönliches Leichtathletik-Märchen. „Die Besten der Besten sind am Start. Ich muss mein Leistungsmaximum abrufen, ansonsten werde ich chancenlos sein. Es wird schwer, aber der Einzug in die Halbfinals, ist nicht unrealistisch. Ich kann das an einem guten Tag schaffen – aber auch nur dann.“ So lautete seine realistische Einschätzung bevor er in Tokio ein erstes Mal in den Serien über 1.500 m an den Start ging.

Grethen sollte nicht nur ins Halbfinale einziehen, sondern eben auch ins Finale! In den vergangenen Tagen hat er einen Wahnsinnssprung nach vorne gemacht. Der Luxemburger des CSL (CAL-Spora Luxembourg) war mit einer Bestzeit von 3'36''75 in die japanische Hauptstadt gereist. Die pulverisierte er am Donnerstagabend: 3'32''86! In Europa waren in diesem Jahr bislang nur acht Läufer besser. Weltweit wird er mit dem Chrono an Position 20 geführt!

Und nun? Grethen, der mit der 44. Zeit aller 49 Teilnehmer nach Tokio gereist war, kann um 13.40 Uhr Luxemburger Zeit vollkommen befreit auflaufen. Er hat nichts zu verlieren und sein Soll bereits mehr als erfüllt. Eigentlich die genau richtige Ausgangslage, um ein weiteres Mal über sich hinauszuwachsen.

Erinnerungen an Josy Barthel werden wach: Im Großherzogtum ist der Name jedem bekannt. 1952 wurde er in Helsinki Olympiasieger - über 1.500 m. Seitdem wartet Luxemburg auf die nächste Medaille bei Sommerspielen.



69 Jahre später wird Grethen diese Durststrecke wohl nicht beenden. Oder etwa doch? Dem 29-Jährigen muss in der derzeitigen Verfassung alles zugetraut werden.

Die Finalisten

Timothy Cheruiyot (KEN/Bestleistung: 3'28''28/Weltrangliste: 1)

Ignacio Fontes (E/3'33''27/13.)

Abel Kipsang (KEN/3'31''65/28.)

Charel Grethen (3'32''86/43.)

Jake Heyward (GB/3'32''82/46.)

Jakob Ingebrigtsen (N/3'28''68/2.)

Oliver Hoare (AUS/3'32''35/10.)

Josh Kerr (GB/3'31''55/21.)

Stuart McSweyn (AUS/3'29''51/5.)

Adel Mechaal (E/3'32''19/76.)

Jake Wightman (GB/3'29''47/9.)

Cole Hocker (USA/3'33''87/33.)

Michal Rozmys (PL/3'34''96/38.)







