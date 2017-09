(jan/dpa) - Die Sensation lag am Samstag nur kurz in der Luft. Als der Slowene Darko Jorgic (Weltranglistenposition: 164) seinen Matchball gegen Dimitrij Ovtcharov (4) verwandelte, ging ein Raunen durch das Publikum in der Coque.

Fast zwei Stunden später war es Bojan Tokic (62), der seinen Teamkollegen Jorgic mit einem Sieg gegen den Deutschen Ruwen Filus (23) in das entscheidende Einzel um den Einzug ins Finale der Team-EM im Tischtennis schickte. Dort war jedoch Timo Boll (6) zu stark.



Zuvor lieferten sich die Mitfavoriten Portugal und Frankreich einen erbitterten Kampf. Nachdem die Portugiesen bereits mit 2:0 in Führung lagen und sich ein Debakel für den Gegner anbahnte, kämpften sich die Franzosen wieder heran.

Beim Stande von 2:2 brachten Portugals Tiago Apolonia (39) und Einzel-Europameister Emmanuel Lebesson (20) die Menge über funf Sätze zum Toben. Am Ende jubelte Portugal - und trifft nun am Sonntag um 17 Uhr auf Deutschland.

Duell der Defensive



Auch die deutschen Frauen spielen am Sonntag um den Titel. Die Mannschaft gewann am Samstag im Halbfinale mit 3:2 gegen die Niederlande und trifft jetzt wie schon in den beiden Endspielen von 2013 und 2015 auf Rumänien. Die Rumäninnen setzten sich im zweiten Halbfinale mit 3:0 gegen Russland durch.

„Das war wirklich ein Krimi“, sagte Nationaltrainerin Jie Schöpp nach dem hart umkämpften Sieg gegen die Niederlande. Ihre Mannschaft lag in diesem Prestigeduell bereits mit 1:2 zurück, als Han Ying (9) im Duell der Abwehrspielerinnen einen 0:2-Satzrückstand gegen Li Jie (19) drehte.



Die deutsche Mannschaft gewann den EM-Titel zuletzt drei Mal nacheinander - darunter in zwei Endspielen gegen Rumänien. Davor wurden die Niederländerinnen vier Mal in Serie Europameister.

RESULTATE UND PROGRAMM

MÄNNER - Halbfinale



Portugal - Frankreich 3:2

Deutschland - Slowenien 3:2

Finale

Am Sonntag:

17.00: Deutschland - Portugal



FRAUEN - Halbfinale



Deutschland - Niederlande 3:2

Rumänien - Russland 3:0

Finale

Am Sonntag:

14.00: Deutschland - Rumänien