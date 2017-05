(AW) - Eine Woche nach der Titelentscheidung in der BGL Ligue treffen Düdelingen und Fola im Finale der Coupe de Luxembourg aufeinander. Meister F91 hat den Pokal schon in der Vorsaison gewonnen, für die Escher wäre ein Sieg in diesem Wettbewerb der erste seit 1955.

Die Ausgangslage vor dem Pokalfinale am Sonntag ab 17 Uhr im Stade Josy Barthel ist ganz unterschiedlich. Düdelingen will seine Erfolgsserie fortsetzen, Fola hingegen eine Trophäe holen, auf die man schon sehr, sehr lange wartet. F91 steht zum vierten Mal hintereinander im Endspiel, für den Gegner aus Esch ist es der erste Finaleinzug seit 1973. Der letzte Gewinn des Pokals liegt für Fola sogar schon 62 Jahre zurück. Düdelingen hat in der aktuellen Saison bereits den Meistertitel und den Ligapokal gewonnen, die Escher könnten nach dem enttäuschenden dritten Platz in der BGL Ligue mit einem Erfolg am Sonntag doch noch zu einem tollen Saisonabschluss kommen. Trotz aller Freude über den 13. Meistertitel ist der Ehrgeiz der Düdelinger ungebrochen.



Den möglichen Pokalgewinn sehe man sicher nicht "als schöne Zugabe", betont Trainer Dino Toppmöller. Vielmehr wollen er und sein Team Luxemburger Fußballgeschichte schreiben. "Den Meistertitel haben wir geschafft. Jetzt möchten wir den Pokaltitel mit aller Macht einfahren. Wir wären dann die erste Mannschaft, die das Triplé aus Ligapokal, Meisterschaft und Coupe de Luxembourg holt. Das ist sicher ein zusätzlicher Ansporn", so der deutsche Coach. "Die Eigenmotivation der Mannschaft ist sehr groß. Es macht starke Spieler aus, dass sie immer titelhungrig bleiben."



Toppmöller: "Eine andere Atmosphäre"



So fiel auch die Feier nach dem Meisterschaftstriumph am vergangenen Sonntag laut Toppmöller eher "gediegen" aus. "Denn der Fokus lag sofort wieder auf dem nächsten Sonntag", sagt der 36-Jährige, der sich in seiner ersten Saison als F91-Trainer sehr auf das Finale freut: "Es ist auch für mich etwas Besonderes. Beim Endspiel wird eine andere Atmosphäre als sonst sein. Die Nationalhymne wird gespielt und viele Zuschauer werden da sein. Wir wollen das Spiel genießen, aber natürlich alles geben, um anschließend den Pokal in den Händen zu halten."



Auch für Fola-Coach Jeff Strasser ist die Partie am Sonntag eine Premiere. "Es ist mein erstes Pokalendspiel als Trainer. Und wenn man im Finale steht, will man es auch gewinnen", sagt der Rekordnationalspieler. Unter seiner Verantwortung hat Luxemburgs ältester Verein nach über 80 Jahren 2013 und 2015 wieder die Meisterschaft gewonnen. Im Pokal allerdings hatte man sich in der jüngeren Vergangenheit manchmal recht früh verabschieden müssen.



"Dieser Titel fehlt dem Verein noch", so Trainer Strasser. Zudem wäre er wegen der nicht wunschgemäß verlaufenen Ligasaison diesmal ganz besonders willkommen: "Wir sind in der Meisterschaft unter den Erwartungen geblieben. Trotzdem haben wir in der gesamten Saison gute Arbeit geleistet. Die Spieler wollen sich dafür auch belohnen."