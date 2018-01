(dpa) - Caroline Wozniacki (Weltranglistenposition: 2) hat durch einen Finalsieg gegen Simona Halep (2) die Australian Open gewonnen. Nach ihrem ersten Titel bei einem Grand-Slam-Turnier wird die 27 Jahre alte Dänin auch die neue Nummer eins im Frauentennis und verdrängt Halep auf Platz zwei.

Wozniacki setzte sich am Samstag in Melbourne gegen die 26 Jahre alte Rumänin in 2.49' mit 7:6 (7:2), 3:6, 6:4 durch. Für ihren Sieg kassiert Wozniacki vier Millionen australische Dollar (ungefähr 2,6 Millionen Euro), die Verliererin bekommt die Hälfte.



Halep muss damit auch nach ihrem dritten Grand-Slam-Finale nach den French Open 2014 und 2017 auf ihren ersten Titel bei einem großen Turnier warten.