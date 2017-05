(sid) - Nach der Entlassung der beiden Chef-Ethiker ist der Ausgang von "mehreren Hundert" Untersuchungen gegen korrupte Funktionäre beim Fußball-Weltverband völlig offen. "Das ist kein guter Tag für die FIFA", sagte der deutsche Richter Hans-Joachim Eckert, der zusammen mit Ermittler Cornel Borbely am Dienstagabend per Handstreich aus dem Amt befördert worden war.

"Das ist ein klarer Bruch", sagte Borbely, der die ermittelnde Kammer geleitet hatte, auf einer Pressekonferenz in Manama: "Die erfahrenen Richter und Ermittler sind weg - es gibt keine Garantien, dass die laufenden Verfahren fortgesetzt werden. Es sind sehr komplizierte Untersuchungen."

Borbely und Eckert - beide sorgten unter anderem für die Sperren von Joseph Blatter und Michel Platini - waren am Dienstagabend vom FIFA-Council nicht zur Wiederwahl in ihre Ämter beim FIFA-Kongress am Donnerstag vorgeschlagen worden. "Das wirft den Reformprozess um Jahre zurück, die FIFA wird darunter leiden", sagte Borbely im 13. Stock eines Hotels in Bahrains Hauptstadt: "Der Ethik-Code ist nun ein wertloses Stück Papier."

Keine Anzeichen



Eckert und Borbely erfuhren am Dienstag unmittelbar nach ihrer Ankunft am Flughafen von Bahrain aus den Medien von der Council-Entscheidung. Direkt nach der mehr als fünfstündigen Mammut-Sitzung im Fünf-Sterne-Hotel Diplomat Radisson BLU äußerte sich keines der Council-Mitglieder, Infantino war nicht mehr zu sehen. FIFA-Generalsekretärin Fatma Samoura hatte vor anderthalb Monaten noch erklärt, sie stehe „zu 100 Prozent“ zu beiden Ethikhütern. Allein seit 2015, als die FIFA implodiert war, hat die FIFA-Ethikkommission über 70 Funktionäre verurteilt.

"Vor einer Woche gab es keinerlei Anzeichen, dass wir unsere Arbeit nicht fortsetzen dürfen", sagte Eckert: "Vielleicht ist das eine Art von Politik - die ich aber nicht unterstütze. Das hat nichts mit Respekt zu tun." Borbely bezeichnete die vermeintlichen FIFA-Angaben, die beiden hätten sich nicht für die Wiederwahl beworben, als "absolut lächerlich".



Sowohl Eckert als auch Borbely durchliefen den nötigen Integritätscheck, den Governance-Chef Miguel Poiares Maduro durchgeführt hatte. Der Portugiese wurde am Dienstagabend ebenfalls nicht zu Wiederwahl vorgeschlagen.

Den Vorwurf, die Ethikkommission habe zu viel gekostet, wiesen beide vehement zurück. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr auf "zwei Millionen Euro für jede Kammer", sagte Borbely: "Im Vergleich zu dem, was die FIFA-Anwälte genommen haben oder die externen Ermittler von der Kanzlei Freshfields für die deutsche Untersuchung, ist das nicht viel."



Intern soll Infantino sich und seine Council-Kollegen als „Geiseln“ der Kontrollgremien bezeichnet haben, was er öffentlich bestreitet. Die Ethikkommission hatte vergangenes Jahr auch gegen den FIFA-Chef ermittelt, die Untersuchungen aber nach mehreren Wochen eingestellt, weil der Schweizer nicht gegen Verhaltensregeln verstoßen habe.