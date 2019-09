Nach zuletzt starken Leistungen hatten die FLF-Spieler im Videospiel FIFA 20 auf gute Ratings gehofft, doch der Hersteller macht den Luxemburgern einen Strich durch die Rechnung.

FIFA 20: Luxemburger mit schlechten Werten

Die Fußball-Nationalspieler sind unzufrieden. In der Fußballsimulation FIFA 20, die am 24. September veröffentlicht wird, kommen die Luxemburger nicht gut weg. Insgesamt neun FLF-Spieler sind in der neuen Ausgabe des bekannten Videospiels vertreten.



Die Ausgangswerte der Luxemburger Dirk Carlson (Karlsruhe/D) 58 Leandro Barreiro (Mainz/D) 62 Maurice Deville (Mannheim/D) 64 Vincent Thill (Orléans/F) 65 Lars Gerson (Norrköping/S) 65 Gerson Rodrigues (Dynamo Kiew/UKR) 67 Laurent Jans (Paderborn/D) 69 Christopher Martins (Young Boys Bern/D) 69 Maxime Chanot (New York City FC/USA) 72

Dass einige Fußballer auf ein besseres Rating gehofft hatten, wird auf Instagram klar. Nationalspieler Leandro Barreiro teilte dort ein Video der Seite "letz.fussnews", in dem sich über die schlechte Bewertung Vincent Thills aufgeregt wird. Neben den beiden Nationalspielern hätten aber auch einige FLF-Teamkollegen mit einem besseren Wert gerechnet.



Der Spieler mit dem besten Rating im Videospiel ist Lionel Messi (94) vom FC Barcelona, Zweiter ist Cristiano Ronaldo von Juventus Turin mit 93.

Die Luxemburger haben noch viel Luft nach oben. Screenshot: futhead.com