FIBA-Präsident Niang: "Basketball ist in Luxemburg auf dem richtigen Weg"

Hamane Niang ist seit August der Präsident des Basketball-Weltverbandes FIBA. Am Wochenende war er zu Gast in der Coque. Im Interview spricht er über seinen Besuch und die Zukunft des Sports.

Hamane Niang fällt in der Coque direkt auf. Als er am Samstag die Tribüne in seinem Boubou, einer weißen, weiten Bekleidung, betritt, sind alle Augen auf den 67-jährigen Malier gerichtet. Niang ist seit fünf Monaten der Präsident des Basketball-Weltverbandes FIBA. Am Wochenende sieht er sich die Halbfinals der Coupe de Luxembourg an, spricht über den einheimischen Basketball und die Zukunft des Sports.

Sein Besuch in Luxemburg

"Ich habe mich über die Einladung des FLBB-Präsidenten Henri Pleimling gefreut ...