In zehn Tagen ist es wieder so weit. Luxemburgs größtes Radrennen findet erneut statt. Diesmal dauert es zwei Tage.

Sport 2 Min.

Radsport

Festival Elsy Jacobs mit angepasster Formel

Joe GEIMER In zehn Tagen ist es wieder so weit. Luxemburgs größtes Radrennen findet erneut statt. Diesmal dauert es zwei Tage.

Im Jahr 2008 wurde das Festival Elsy Jacobs, damals noch unter anderem Namen, von den Verantwortlichen des SaF Zéisseng um den Präsidenten Claude Losch aus der Taufe gehoben. Das Eintagesrennen wurde anschließend rasch auf drei Tage ausgedehnt. In den vergangenen Jahren hatte sich die Formel mit einem Prolog am Freitagabend in Cessingen und zwei Etappenankünften am Wochenende in Steinfort und Garnich bewährt.

Das individuelle Zeitfahren fällt in diesem Jahr weg. „Für die Teams ist solch ein Prolog recht umständlich, weil sie die Zeitfahrräder mitbringen müssen und sie zusätzliches Material benötigen. Die Strecke ist sehr kurz. Der ganze Aufwand ist dann nur bedingt sinnvoll. Wir wollen aber auch am Freitagabend ein Verkehrschaos in Cessingen verhindern. Die gesperrten Straßen haben in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt“, erzählt Losch bei der offiziellen Pressekonferenz im Vorfeld des Festivals.

Christine Majerus (r.) wird in Luxemburg nicht mit Lotte Kopecky im Einsatz sein. Sie wird das Trikot der Nationalmannschaft tragen. Foto: Serge Waldbillig

Am Samstag (29. April) endet die erste Etappe nach 111,1 Kilometern in Steinfort. An Tag zwei (30. April) geht es über 115,8 Kilometer nach Garnich. Neu ist, dass beide Abschnitte in der Hauptstadt beim Stade de Luxembourg gestartet werden. An beiden Tagen werden im Finale Rundkurse absolviert, die sich im Vergleich zu den Vorjahren nicht verändert haben.

18 Mannschaften nehmen das Rennen im Großherzogtum in Angriff, drei davon gehören zur ersten Liga. Das sind einige weniger als zuletzt. „Da können wir uns beim Radsportweltverband bedanken. Unser Termin stand schon lange fest, da bemerkten wir plötzlich, dass die Vuelta der Frauen am 1. Mai, also am Tag nach unserem Rennen beginnen würde“, erklärt Losch.

Für viele Teams ist es logistisch unmöglich, erst in Luxemburg und 24 Stunden später in Spanien am Start zu stehen. Zudem sind die meisten Frauenteams auch nominell nicht so breit aufgestellt, dass sie parallel zwei Aufgebote an die Starts bringen können. Besonders ärgerlich: Einige Topteams, die eigentlich für das Festival Elsy Jacobs zugesagt hatten, zogen später noch zurück.

Sechs Luxemburgerinnen am Start

Die Luxemburger Fans können sich auf sechs Luxemburgerinnen freuen. Christine Majerus, Liv Wenzel, Isabelle Klein, Maïté Barthels und Layla Barthels werden das Trikot des Nationalteams tragen. Nina Berton fährt für ihre Mannschaft Ceratizit-WNT. Marie Schreiber fehlt. Sie sollte eigentlich dabei sein, startet nun allerdings für ihren Arbeitgeber SD Worx bei der Vuelta.

Bekannteste Teilnehmerin neben den Luxemburgerinnen ist Marta Bastianelli (I/Team UAE-ADQ). Die italienische Ex-Weltmeisterin möchte ihren Gesamtsieg aus dem Vorjahr wiederholen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.