Ferrera wird F91-Teammanager

Bob HEMMEN Am Samstag wurde bekannt, wie es in Düdelingen weitergeht. F91 hat Emilio Ferrera als neuen Teammanager präsentiert. Er wird von Henri Bossi unterstützt.

Auf einen Deutschen folgt ein Belgier: Nachdem Dino Toppmöller F91 in Richtung Virton verlassen hat, steht Emilio Ferrera künftig beim amtierenden Doublé-Sieger in der Verantwortung.

Der 51-jährige Belgier mit spanischen Wurzeln kommt aber nicht als klassischer Trainer nach Düdelingen, er hat als Teammanager einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Unterstützt wird er dabei von Coach Henri Bossi.



Ferrera war zuletzt Assistenztrainer beim belgischen Spitzenclub Standard tätig, zuvor arbeitete er im Jugendbereich Anderlechts. Seine letzte Station als Cheftrainer war OH Leuven, wo er zwischen 2015 und 2017 in der Verantwortung stand. Er kümmert sich zunächst um F91, soll in Zukunft aber auch in Virton helfen, wo Flavio Becca als Investor tätig ist.

Neuer Athletiktrainer Düdelingens wird William Salvadori, der aus Virton kommt. Torwarttrainer Luc Duville bleibt F91 erhalten, auch Lehit Zeghdane ist weiterhin ein fester Bestandteil des Trainerteams.

Delgado und Ewert kommen



Zudem haben die Düdelinger weitere Transfers getätigt. Neben Ricardo Delgado (Jeunesse) kommt auch Noé Ewert (Käerjéng) zum amtierenden Doublé-Sieger. Der zuletzt an RM Hamm Benfica ausgeliehene Bertino Cabral kehrt genauso zurück wie Edvin Muratovic, der in der Saison 2018/2019 für Differdingen spielte. Omar Natami verlässt die Escher Jeunesse und läuft künftig ebenfalls wieder für F91 auf. Dies trifft auch auf Salif Dramé zu, der an Virton ausgeliehen war.

Außerdem wurden der Ex-Hosterter Laurent Pomponi, Adel Bettaieb (UR La Louvière Centre/B), Foudil Bouchentouf (Lyon/F) und Lucas Gonzales (Haguenau/F) verpflichtet.

Zahlreiche Stammkräfte der vergangenen Jahre verlassen F91. Feststehen soll lediglich, dass aus dem Team der vergangenen Saison Jonathan Joubert, Tom Schnell, Mario Pokar, Dominik Stolz, Patrick Stumpf, Edis Agovic und Delvin Skenderovic in Düdelingen bleiben.