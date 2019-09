Ferrera und F91 gehen getrennte Wege

Der F91 muss einen neuen Trainer suchen: Emilio Ferrera ist nicht mehr Coach beim aktuellen Meister.

Der F91 muss einen neuen Trainer suchen: Emilio Ferrera ist nicht mehr Coach beim aktuellen Meister.

(jg/jot) - Emilio Ferrera ist nach LW-Informationen nicht mehr Trainer des F91 Düdelingen. Der Belgier war zur neuen Saison als Coach verpflichtet worden. Am Montagabend fehlte er beim Training der Düdelinger. Am Dienstag reiste er nicht mit dem Team nach Zypern.

Den Interim übernimmt Bertrand Crasson, der vergangene Woche als Co-Trainer engagiert wurde. Darauf angesprochen, wollte der ehemalige belgische Nationalspieler dies zunächst noch nicht bestätigen. Nur so viel: "Wir reisen mit Ruhe nach Nikosia." Dort bestreitet Düdelingen am Donnerstag sein erstes Spiel in der Gruppenphase der Europa League. "Crasson wird die Mannschaft in Zypern betreuen", erklärte hingegen der sich im Urlaub befindende F91-Präsident Romain Schumacher.

Seitens des Vorstands wollte am Dienstagmittag niemand die Trennung von Ferrera kommentieren oder bestätigen. Es soll aber bald eine Mitteilung des Vereins erfolgen. Schumacher erklärt: "Wir müssen noch eine Einigung finden. Ich stehe in Kontakt mit Flavio Becca. Da die Einigung noch fehlt, gibt es auch noch keine offizielle Mitteilung des Clubs."

Joubert: "Verantwortung übernehmen"

Torwart Jonathan Joubert ließ sich von der ganzen Aufregung nicht anstecken. "Ferrera hat seine Entscheidung getroffen. Diese gilt es zu respektieren. Jetzt muss jeder Spieler Verantwortung übernehmen."

Der 40-Jährige erinnerte an das Wichtigste: "Wir treten in der Gruppenphase der Europa League an. Das sollten wir genießen."

Bertrand Crasson beim Check-in am Flughafen Findel. Foto: Joe Turmes