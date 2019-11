"Ferrari hat sich die Saison selbst kaputt gemacht"

Die LW-Redakteure Daniel Wampach und Jan Morawski halten Lewis Hamilton für den verdienten Weltmeister, wünschen sich aber eine Wachablösung.

Der beste Fahrer im besten Auto ist Formel-1-Weltmeister geworden. Doch dass dem Briten Lewis Hamilton dieses Kunststück mittlerweile zum sechsten Mal in Folge gelungen ist, liegt auch an den Problemen bei der Konkurrenz. In der neuen Saison könnte alles anders werden - auch wegen der neuen Regeln.