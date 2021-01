Die Fernsehrechte in der Ligue 1 müssen neu verhandelt werden. Der Bezahlsender Canal Plus sitzt dabei am längeren Hebel.

Fernsehrechte in der Ligue 1: Knallharter Kurs

Peter HACKER

Maxime Saada ist ein Firmenchef, der weniger in die Kategorie Visionär, sondern eher in die des kühlen Rechners gehört. Vielleicht hat er diese Eigenschaft seiner Zeit bei der Unternehmensberatung McKinsey zu verdanken. Seit 2015 ist der heute 50-Jährige Vorstandsvorsitzender der französischen Gruppe Canal Plus und als solcher traf er im Jahr 2017 eine folgenschwere Entscheidung: Der Bezahlsender, jahrzehntelanger Partner der französischen Profiligen Ligue 1 und Ligue 2, bewarb sich zwar um die Fernsehrechte, jedoch nicht um jeden Preis ...

