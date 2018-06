Die Luxemburger Volleyballclubs kennen ihre Gegner im europäischen Challenge-Cup. Diese sind für Fentingen und Diekirch äußerst attraktiv.

Fentingen gegen Lissabon, Diekirch trifft auf Olympiakos

Daniel WAMPACH Die Luxemburger Volleyballclubs kennen ihre Gegner im europäischen Challenge-Cup. Diese sind für Fentingen und Diekirch äußerst attraktiv.

Im Sitz des europäischen Volleyballverbandes in Luxemburg-Stadt wurden am Freitag die europäischen Wettbewerbe ausgelost. Fentingens Männer und Diekirchs Frauen treten in der zweiten Runde des Challenge-Cups an. Beiden Teams wurden attraktive Gegner zugelost.



Fentingen wird die Reise nach Portugal antreten. Der Doublésieger trifft auf Sporting Lissabon, der amtierende Meister in der heimischen Liga.



Im Challenge-Cup der Frauen trifft Diekirch auf Olympiakos Piräus. Der Gegner ist das beste Team in der griechischen Volleyballgeschichte und wurde dort in der vergangenen Saison Meister.

Die Hinspiele bei den Männern und Frauen finden vom 6.-8. November und die Rückspiele vom 13.-15. November statt.