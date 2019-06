Fels droht der Abstieg in die 3. Division. Der Grund: Im Barragespiel gegen Lasauvage kam ein gesperrter Spieler zum Einsatz.

Fels droht Forfaitniederlage

Joe TURMES Fels droht der Abstieg in die 3. Division. Der Grund: Im Barragespiel gegen Lasauvage kam ein gesperrter Spieler zum Einsatz.

Fels hat sich zwar den Klassenerhalt in der 2. Division mit einem 1:0-Sieg im Barragespiel gegen Lasauvage gesichert, droht nun dennoch am grünen Tisch zu verlieren. Der Grund: Rui Baptista kam zum Einsatz, obwohl er gesperrt war. Er hatte am 19. Mai die Gelb-Rote Karte gesehen und war somit für ein Spiel gesperrt. Auch wenn das Barragespiel am 30. Mai ausgetragen wurde, zählte es zum Spieltag des 25./26. Mai. Baptista konnte seine Sperre demnach nicht am 25./26. Mai bei der zweiten Mannschaft absitzen.

"Wir waren der festen Überzeugung, dass die Sperre nicht mehr gültig wäre", betonte Sekretär Joao Modesto Caldas Pacheco. Nun muss das Verbandsgericht in seiner Sitzung am Donnerstag entscheiden, ob es eine Forfaitniederlage ausspricht. Dann würde Lasauvage nach dem Skandalspiel, in dem es fünf Platzverweise gab, aufsteigen