Roger Federer schlägt in diesem Jahr nicht mehr bei den French Open auf. Er hat mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

Federer zieht bei den French Open zurück

Roger Federer schlägt in diesem Jahr nicht mehr bei den French Open auf. Er hat mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen.

(sid) - Grand-Slam-Rekordchampion Roger Federer wird bei den French Open in Paris nicht zu seinem Achtelfinalmatch antreten. Dies teilte der 39 Jahre alte Schweizer am Sonntag, keine 24 Stunden nach seinem Erfolg über Dominik Koepfer (D), mit. Dadurch steht der an Position neun gesetzte Italiener Matteo Berrettini kampflos im Viertelfinale.

"Nach zwei Knieoperationen und über einem Jahr Rehabilitation ist es wichtig, dass ich auf meinen Körper höre und sicherstelle, dass ich mich auf meinem Weg der Genesung nicht zu schnell überfordere", sagte Federer laut einer Pressemitteilung.

Out für Serena Williams

Der Traum vom 24. Grand-Slam-Titel ist für Serena Williams einmal mehr geplatzt. Die 39 Jahre alte US-Amerikanerin ist am Sonntag im Achtelfinale gescheitert. Williams, der seit dem Gewinn der Australian Open 2017 nur ein Majortriumph auf Rekordhalterin Margaret Court fehlt, unterlag der Kasachin Jelena Rybakina mit 3:6, 5:7.

Erste Reaktionen nach Naomi Osakas Rückzug bei French Open Naomi Osaka ist der neue Star im Damen-Tennis. Doch nach einem Streit um Pressetermine hat sie am Montag ihren Rückzug von den French Open erklärt.

Williams' Chancen in Paris waren zuletzt deutlich gestiegen. In Ashleigh Barty (AUS), Naomi Osaka (JPN) und Aryna Sabalenka (BLR) hatten sich zuvor schon die Top drei der Setzliste verabschiedet, die Rumänin Simona Halep war verletzungsbedingt gar nicht erst an den Start gegangen.

Rybakina, die bisher noch nicht über die dritte Runde bei Grand-Slam-Turnieren hinausgekommen war, bereitete Williams mit ihrer Schlaghärte und einem sehr fokussierten Auftritt von Beginn an Probleme. Immer wieder feuerte sich die Favoritin lautstark an, war aber schließlich nach 1:17 Stunden geschlagen.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.