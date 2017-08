Rafael Nadal (E) wird am kommenden Montag die neue Nummer eins der Weltrangliste. Dies kommt zustande, da Roger Federer (CH) seine Teilnahme am Mastersturnier diese Woche in Cincinnati wegen einer Rückenverletzung abgesagt hat.

Der Schweizer verlor am Sonntag das Finale von Montréal (CAN) gegen Alexander Zverev (D). Hier war ihm anzumerken, dass er nicht 100 Prozent fit war.

Nadal stand seit Juli 2014 nicht mehr auf Rang eins und hatte die Weltrangliste zwischen 2008 und 2014 insgesamt 141 Wochen lang angeführt. Da der derzeitige Branchenführer Andy Murray (GB) noch immer verletzt pausiert, stand bereits vor dem am Sonntag gestarteten Turnier in Cincinnati fest, dass entweder Federer oder Nadal die Führung im ATP-Ranking übernehmen werden.



Federer, der 303 Wochen auf Platz eins stand, hätte nach Oktober 2012 wieder an die Spitze zurückkehren können, falls er in Cincinnati gleich gut abgeschnitten hätte wie sein spanischer Konkurrent.

Am 28. August beginnt in New York das vierte und letzte Grandslam-Turnier des Jahres.