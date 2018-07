Federer verspielt 2:0-Satzführung

Roger Federer ist in Wimbledon völlig überraschend im Viertelfinale gescheitert. Gegen den Südafrikaner Kevin Anderson verspielte der Schweizer eine 2:0-Satzführung.

(sid) - Rasen-König Roger Federer ist beim Anlauf auf seinen insgesamt neunten Wimbledon-Titel völlig überraschend bereits im Viertelfinale gescheitert. Der 36-jährige Schweizer unterlag gegen den Südafrikaner Kevin Anderson (Nr. 8) 6:2, 7:6 (7:5), 5:7, 4:6, 11:13. Damit verabschiedete sich der Titelverteidiger so früh aus dem Turnier wie seit seinem sensationellen Zweitrunden-Aus im Jahr 2013 gegen den Ukrainer Sergiy Stakhovsky nicht mehr.

Federer, der erstmals seit 2015 nicht in seinem "Wohnzimmer" auf dem Centre Court, sondern auf dem kleineren Court Nr. 1 antreten musste, hatte gegen Anderson zunächst noch auf Kurs gelegen. Nachdem er mit seinen Satzgewinnen 33 und 34 in Serie die eigene Wimbledon-Bestmarke aus den Jahren 2005 und 2006 eingestellt und sogar einen Matchball hatte, musste der achtmalige Champion erstmals wieder einen Durchgang abgeben. Danach kippte die Partie endgültig. Nach 4:14 Stunden beendete Anderson das Match.

Bereits im zweiten Satz hatte der Rekord-Grand-Slam-Sieger außerdem nach zuvor 85 gewonnenen Aufschlagspielen bei dem Rasen-Turnier in London erstmals wieder ein Break kassiert. Am Ende waren es sogar vier. In den ersten drei Runden hatte Federer noch den Serben Dusan Lajovic, Lukas Lacko (SVK), Jan-Lennard Struff (D) und Adrian Mannarino (F/Setznummer 22) jeweils in drei Sätzen und mit makelloser Bilanz bei eigenem Service bezwungen.

Vor Federers Sieg hatte am Mittwoch der frühere Dominator Novak Djokovic durch ein 6:3, 3:6, 6:2, 6:2 gegen Kei Nishikori (JPN/24) als erster Spieler der Männerkonkurrenz das Halbfinale erreicht. Er trifft nun auf den Sieger der Partie zwischen dem spanischen Weltranglistenersten Rafael Nadal (2) und Juan Martin del Potro (ARG/5). Den Gegner von Anderson ermitteln die beiden Aufschlagriesen John Isner (USA/9) und Milos Raonic (CAN/13).