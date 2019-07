Der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer sowie die French-Open-Gewinner Rafael Nadal und Ashleigh Barty sind problemlos ins Achtelfinale eingezogen.

Federer und Nadal auf Kurs

(dpa) - Der achtmalige Wimbledonsieger Roger Federer (CH) sowie die French-Open-Gewinner Rafael Nadal (E) und Ashleigh Barty (AUS) sind problemlos ins Achtelfinale eingezogen. Der Schweizer Federer gewann am Samstag mit 7:5, 6:2, 7:6 gegen den französischen Tennisprofi Lucas Pouille.

Damit feierte der 37-Jährige als erster Spieler in der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968 seinen 350. Sieg bei einem Grand-Slam-Turnier. Zudem steht der Mitfavorit zum 17. Mal bei dem Rasen-Tennisturnier in London in der Runde der besten 16 und damit so häufig wie kein anderer. Federer tritt nun gegen den Italiener Matteo Berrettini an, der sich in fünf Sätzen gegen Diego Schwartzman (ARG) behauptete.

Erst im Halbfinale könnte es zum Aufeinandertreffen mit dem Spanier Nadal kommen. Der spanische Weltranglistenzweite hatte in der dritten Runde beim 6:2, 6:3, 6:2 gegen den Franzosen Jo-Wilfried Tsonga keine Probleme. Der 33-Jährige bekommt es in der Runde der besten 16 am Montag mit dem Portugiesen Joao Sousa oder dem Briten Daniel Evans zu tun.



Bei den Männern zogen außerdem Kei Nishikori (JPN) und Mikhail Kukushkin (KAZ) ins Achtelfinale ein.

Weltranglistenvierte Bertens gescheitert



Bei den Frauen fertigte die Roland-Garros-Gewinnerin Barty die Britin Harriet Dart 6:1, 6:1 ab. Die Weltranglistenerste trifft nun auf Alison Riske aus den USA.



Bei den Frauen hatten auch Serena Williams (USA), Johanna Konta (GB), Petra Kvitova (CZE), Barbora Strycova (CZE) und Elise Mertens (B) Grund zum Jubeln. Sie behaupteten sich gegen Julia Görges (D), Sloane Stephens (USA), Magda Linette (B), Kiki Bertens (NL) und Qiang Wang (CHN).