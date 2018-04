Am Samstag trifft Luxemburg im Fed-Cup im Aufstiegsspiel für die Europa-/Afrikazone I auf Griechenland. Mandy Minella und Co. verloren ihr letztes Spiel am Freitag gegen Israel.

Fed-Cup-Team verpasst Gruppensieg

Am Samstag trifft Luxemburg im Fed-Cup im Aufstiegsspiel für die Europa-/Afrikazone I auf Griechenland. Mandy Minella und Co. verloren ihr letztes Spiel am Freitag gegen Israel.

(SaS) - Die Luxemburger Fed-Cup-Auswahl spielt am Samstag in Athen (GR) um den Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I. Mit zwei Siegen und einer Niederlage sicherten sich Mandy Minella (Weltranglistenposition: 299) und Co. den zweiten Platz in der Gruppe B, bekommen es nun im Play-off aber ausgerechnet mit Gastgeber Griechenland zu tun. Damit wartet ab 11 Uhr Ortszeit eine schwierige Aufgabe.

Am Freitag verlor das FLT-Team sein letztes Spiel mit 1:2 gegen den direkten Konkurrenten Israel und platzierte sich somit wegen des direkten Vergleichs auf dem zweiten Tabellenplatz. Eléonora Molinaro (450) hatte Luxemburg in Führung gebracht. Minella war dann gegen Julia Glushko (300) chancenlos beim 2:6 und 2:6. Das Doppel Minella/Schaul musste sich dann zum Schluss auch noch geschlagen geben.