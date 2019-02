Das luxemburgische Fed-Cup-Team wird als Gruppenerster ins Aufstiegsspiel in der Europa-/Afrikazone II gehen. Am Freitag wurde Israel bezwungen. Am Samstag geht es nun gegen Tunesien.

Fed-Cup-Team sichert den ersten Platz

Joe TURMES Das luxemburgische Fed-Cup-Team wird als Gruppenerster ins Aufstiegsspiel in der Europa-/Afrikazone II gehen. Am Freitag wurde Israel bezwungen. Am Samstag geht es nun gegen Tunesien.

Luxemburg wollte sich am Freitag den Gruppensieg im Aufeinandertreffen der Europa-/Afrikazone II im Fed-Cup sichern. Und dies sollte gelingen.



Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 438) brachte das FLT-Team mit 1:0 gegen Israel im Escher Centre national de tennis in Führung. Gegen Darya Shvartsmann, die nicht in der Weltrangliste geführt wird, siegte die 18-Jährige mit 6:2, 6:0.

Auch Minella souverän



Mandy Minella (99) gewann ihr Einzel gegen Maya Tahan (-) mit dem gleichen Ergebnis.



Mandy Minella stand nur 55 Minuten auf dem Platz. Foto: Fernand Konnen

Luxemburg war damit vor dem abschließenden Doppel der erste Platz in der Gruppe B nicht mehr zu nehmen. Nun geht es am Samstag im Aufstiegsspiel gegen Tunesien. Die Begegnung beginnt um 16 Uhr. Die Nordafrikanerinnen haben außer Ons Jabeur (56) keine international erprobte Spielerin in ihren Reihen.