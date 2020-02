Das luxemburgische Fed-Cup-Team tritt auch im zweiten Gruppenspiel ohne die erkrankte Mandy Minella an.

Fed-Cup: Minella muss erneut pausieren

Das luxemburgische Fed-Cup-Team tritt auch im zweiten Gruppenspiel ohne die erkrankte Mandy Minella an.

Mandy Minella fehlt auch am zweiten Spieltag des Fed-Cups im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette: Nachdem die Nummer eins der FLT am Mittwoch wegen einer Grippe nicht dabei war, musste sie auch am Donnerstag pausieren.

Minella wird am Donnerstag von Laura Correia ersetzt. Wie bei der 1:2-Niederlage gegen Schweden ist Eléonora Molinaro (Weltranglistenposition: 254) die Nummer eins der Gastgeber.

Correia trifft von 16 Uhr an auf Olga Danilovic (174). Im Anschluss bestreitet Molinaro das zweite Einzel gegen Nina Stojanovic (82).