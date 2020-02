Luxemburgs Fed-Cup-Team trifft am Samstagnachmittag im Kampf um den Klassenerhalt auf die Türkei.

Fed-Cup: Luxemburg trifft auf die Türkei

Joe WEIMERSKIRCH

Das Spiel am Samstag ist wohl das wichtigste für das FLT-Team im Fed-Cup 2020. Es geht um den Klassenerhalt und den Verbleib in der Europa-/Afrikazone 1.

Nachdem das Team von Kapitänin Anne Kremer bereits am Mittwoch und Donnerstag seine zwei Gruppenspiele gegen Serbien und Schweden verlor, steht nun der Gegner im Abstiegskampf fest.

Fed-Cup: Luxemburg spielt um den Klassenerhalt Luxemburgs Fed-Cup-Frauen spielen am Samstag gegen den Abstieg aus der Europa-/Afrikazone 1.

Molinaro und Co. treffen am Samstag auf die Türkei. Ob das FLT-Team am Samstag wieder auf seine Topspielerin Mandy Minella, die bisher krankheitsbedingt fehlte, zurückgreifen kann, ist noch nicht klar. Gegen die Türkei sollte das FLT-Team nicht chancenlos sein. Die Nummer eins, der Gäste, Pemra Ozgen, wird in der Weltrangliste auf Rang 209 geführt.

Das Duell wird nicht vor 14 Uhr starten. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest und hängt von der Dauer des Aufstiegspiels, das zuvor ausgetragen wird, ab.