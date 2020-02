Luxemburgs Fed-Cup-Frauen spielen am Samstag gegen den Abstieg aus der Europa-/Afrikazone 1.

Fed-Cup: Luxemburg spielt um den Klassenerhalt

David THINNES Luxemburgs Fed-Cup-Frauen spielen am Samstag gegen den Abstieg aus der Europa-/Afrikazone 1.

Am Samstag findet das wichtigste Spiel für das FLT-Team beim Fed-Cup 2020 statt: Eléonora Molinaro und Co. spielen um den Verbleib in der Europa-/Afrikazone 1.

Am Donnerstag verloren die Gastgeber, die erneut auf die erkrankte Mandy Minella verzichten mussten, auch ihr zweites Gruppenspiel. 1:2 war das Team von Kapitänin Anne Kremer Serbien unterlegen. Der Gegner im Abstiegsspiel steht nocht fest: entweder Slowenien oder die Türkei. Ob Minella am Samstag einsatzfähig ist, konnte Kremer am Donnerstagabend noch nicht sagen: "Wir müssen von Tag zu Tag schauen. Aktuell sieht es nicht so aus."

Fed-Cup: FLT-Team verliert gegen Schweden Luxemburgs Fed-Cup-Frauen beginnen die Kampagne 2020 mit einer Niederlage gegen Schweden. Eléonora Molinaro und Tiffany Cornelius haben das entscheidende Doppel verloren.

Das entscheidende Doppel verloren Molinaro und Tiffany Cornelius mit 4:6 und 2:6 gegen Aleksandra Krunic und Nina Stojanovic.

Das FLT-Duo zeigte wie am Vortag wieder eine gute Leistung, in den entscheidenden Phasen fehlte es dann an der letzten Konsequenz.

Molinaro sorgt für den Ausgleich

Zuvor hatte Molinaro erneut mit einer hervorragenden Leistung für den Ausgleich gesorgt. Die 19-Jährige besiegte die Nummer 82 der Welt, Stojanovic, mit 6:3 und 6:3. Es war das erste Mal, dass Molinaro eine Spielerin aus den Top 100 besiegte.

Im ersten Einzel war Laura Correia chancenlos gegen Olga Danilovic (174).