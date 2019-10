Die Tennisauswahl der Frauen darf nach dem Aufstieg erneut in der Heimat antreten. Im Februar werden einige Spitzenspielerinnen in Esch aufschlagen.

Fed-Cup findet erneut in Luxemburg statt

Jan MORAWSKI

Luxemburgs Tennisfrauen bekommen auch in der nächsten Fed-Cup-Runde einen Heimvorteil. Wie der Verband FLT am Donnerstag mitteilte, werden die Wettkämpfe in der Europa/Afrika-Gruppe I vom 5. bis 8. Februar 2020 im nationalen Tenniscenter in Esch-sur-Alzette stattfinden. Die Gegner kommen aus Schweden, Serbien, der Türkei, Slowenien und Polen.

Fed-Cup: Umjubelter Aufstieg Luxemburg hat den Heimvorteil ausgenutzt: Das Fed-Cup-Team macht den Aufstieg in die Europa-/Afrikazone I perfekt.

Nach dem umjubelten Aufstieg vor acht Monaten - ebenfalls in Esch - geht es für zwei der sechs Teams darum, sich über die Play-offs um eine Teilnahme am höchsten Level im Frauentennis zu qualifizieren. Die Konkurrenz ist jedoch groß: So werden Spitzenspielerinnen wie Magda Linette (PL/Weltranglistenposition: 42) und Rebecca Peterson (S/43) in Luxemburg erwartet.