Luxemburg muss im ersten Spiel des Fed-Cups gegen Schweden am Mittwoch auf Mandy Minella verzichten: Die Nummer eins der FLT hat Fieber.

Fed-Cup: Erkrankte Minella fällt aus

David THINNES

Mandy Minella (Weltranglistenposition: 140) kann am Mittwoch nicht im Fed-Cup antreten. Die Nummer eins der FLT war in den vergangenen Tagen bereits erkältet und hat Fieber. Dies lässt einen Einsatz im ersten Spiel gegen Schweden im nationalen Tenniszentrum in Esch/Alzette nicht zu.

Minella wird von Tiffany Cornelius ersetzt.

Von 16 Uhr an trifft Eléonora Molinaro (254) zum Auftakt auf Mirjam Björklund (325).