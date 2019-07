Bei der Fecht-WM im ungarischen Budapest hat Lis Fautsch die Nerven behalten und für einen Paukenschlag gesorgt.

Fechterin Fautsch besiegt die Nummer 16 der Welt

Kevin ZENDER

Nachdem Degenfechterin Lis Fautsch (Weltranglistenposition: 87) bei den Fecht-Weltmeisterschaften in der ungarischen Hauptstadt Budapest die Top 64 erreicht hatte, setzte sie ihre Erfolgsserie am Donnerstag fort. Zunächst bezwang sie die Russin Violetta Khrapina (73) mit 15:11, ehe sie gegen die Weltranglisten-16. Auriane Mallo aus Frankreich antreten musste.

Im Gefecht mit der Französin behielt Fautsch die Nerven. Bei 9:7, 12:10 und 13:11 hatte die Luxemburgerin stets mit zwei Treffern in Führung gelegen. Mallo, die 2016 an den Olympischen Spielen in Rio teilnahm, kämpfte sich jedoch stets zurück und schaffte 36 Sekunden vor Ablauf der Kampfzeit den 13:13-Ausgleich. Im Stechen behielt dann die 32-jährige Fautsch gegen ihre sieben Jahre jüngere Kontrahentin die Oberhand (14:13).

In der Runde der letzten 16 bekommt es die Luxemburgerin jetzt mit Alexandra Ndolo (D/42) zu tun, die die amtierende Weltmeisterin und Weltranglistenersten Mara Navarria aus Italien mit 15:14 ausschaltete.