Fechter Giannotte bezwingt Weltranglistenersten

Daniel WAMPACH

Flavio Giannotte hat beim Grand Prix von Cali in Kolumbien eine kleine Sensation vollbracht. Der luxemburgische Degenfechter bezwang den Weltranglistenersten, Yannick Borel aus Frankreich, in der Runde der letzten 64 deutlich mit 15:9. Giannotte liegt an Position 315 der Weltrangliste.

Im 32er-Tableau kämpft Giannotte am Sonntagabend um 19.20 Uhr gegen den Deutschen Stefan Rein ums Weiterkommen.



Bei den Frauen wurde Lis Fautsch 80. unter 169 Teilnehmerinnen.