Fechten: Fautsch nimmt neuen Olympia-Anlauf

Fechterin Lis Fautsch plante ihr Karriereende nach den Olympischen Sommerspielen 2020. Nun muss die 33-Jährige umplanen - und heuert beim COSL an.

Ein Jahr nach ihrem großen Erfolg mit Rang sieben bei der WM in Budapest hat Degenfechterin Lis Fautsch ihre Karriere um ein weiteres Jahr verlängert. Eigentlich sollte nach geschaffter Olympia-Qualifikation und den Sommerspielen in Tokio die Fechtkarriere der 33-Jährigen enden, doch das Corona-Virus veränderte auch im Sportlerleben von Fautsch einiges grundlegend. Olympia in Tokio steht weiterhin im Fokus.

Lis Fautsch, im Juli 2019 haben Sie mit Rang sieben bei der Fecht-WM im ungarischen Budapest das beste je von Luxemburger Fechtern erzielte Resultat eingefahren ...