(jan) - Schon das Erreichen der Hauptrunde bei der Fecht-WM in Leipzig war für Flavio Giannotte ein großer Erfolg gewesen. Doch was der 22-Jährige am Samstagmorgen leistete, war vielmehr eine Sensation. Giannotte schaltete niemand Geringeren als den amtierenden Olympiasieger und Weltranglistenzweiten Park Sangyong aus. Giannotte, selbst an Position 128 klassiert, besiegte den Südkoreaner mit 15:12.

Wenig später war das Fecht-Märchen für den Degenspezialisten von Escrime Sud allerdings beendet. In der Runde der besten 32 unterlag Giannotte dem Deutschen Richard Schmidt (D/135) denkbar knapp mit 14:15. Doch auch nach der unglücklichen Niederlage fällt das Resümee für den Luxemburger absolut positiv aus.