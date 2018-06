Es ist immer noch nicht klar, ob die Fecht-EM 2019 in Luxemburg stattfindet. Ein Brief des Organisationskomitees hat am Donnerstag die öffentlichen Diskussionen wieder entfacht.

Fecht-EM steht weiter auf der Kippe

Die Austragung der Fecht-EM 2019 in Luxemburg steht immer noch auf der Kippe. Die Verantwortlichen des nationalen Fechtverbandes FLE haben am Donnerstag einen Brief mit dem Titel „La Coque se moque“ veröffentlicht. Die FLE wirft der Coque „Zurückhaltung und administrative Behäbigkeit“ vor. Unter diesen Umständen wäre es dem Verband nicht möglich, eine Veranstaltung von diesen Ausmaßen zu organisieren. Das Organisationskomitee erwähnt in seinem Brief zum Beispiel, dass ihm das Sportministerium eine finanzielle Unterstützung von 25 000 Euro zugestanden hat ...

