Auf dem COSL-Kongresss am Samstagnachmittag in Niederanven wurde bekannt, dass der nationale Fechtverband darüber nachdenkt, die Austragung der Fecht-EM 2019 in der Coque abzugeben.

Fecht-EM 2019 vor dem Aus?

David Thinnes

Im Juni 2019 soll die Fecht-EM in der Coque stattfinden. Diese Austragung steht aber auf der Kippe. Der Präsident des Fechtverbandes, Pascal Tesch, machte diese Aussage am Samstagnachmittag beim COSL-Kongress in Niederanven.

"Wir haben bis zum 15. Juni Zeit. Dann müssen wir auf dem europäischen Kongress in Novi Sad bekannt geben, ob wir diese einmalige Chance nutzen oder nicht", so Tesch gegenüber dem "Luxemburger Wort". Das Problem ist: "Wir haben bis heute keine genaue Kostenangaben der Coque erhalten."