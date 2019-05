Flavio Becca steigt beim 1. FC Kaiserslautern ein: Der Verein bestätigte eine Meldung der Zeitung "Die Rheinpfalz".

FCK: Entscheidung für Becca

Flavio Becca steigt beim 1. FC Kaiserslautern ein: Der Verein bestätigte eine Meldung der Zeitung "Die Rheinpfalz".

"3:2 für Becca" vermeldet die Zeitung "Die Rheinpfalz" auf ihrer Internetseite: Offenbar ist in der Beiratssitzung des 1. FC Kaiserslautern eine Entscheidung zugunsten des Luxemburgers Investors für einen Einstieg beim Drittligaverein gefallen. Der Verein bestätigte den Einstieg von Becca in einer Mitteilung auf seiner Internetseite.



Becca will offenbar das Fritz-Walter-Stadion kaufen Seit Längerem kursieren Gerüchte, dass Flavio Becca den 1. FC Kaiserslautern retten möchte. Der Investor plant nun angeblich, das Fritz-Walter-Stadion zu kaufen.

Am Mittwoch hatte es eine Wende in der Affäre gegeben. Der Finanzdienstleister Quattrex sehe seine „Kredite bei einem Einsteigen von Becca besser gesichert“. Der FCK benötigt Quattrex, um die Lizenz für die kommende Spielzeit in der dritten Liga zu sichern. Bis zum 28. Mai müssen die Gelder beim Deutschen Fußball-Bund vorliegen.



Nach der Beirratssitzung ist Aufsichtsratsvorsitzender und Beiratsmitglied Michael Littig zurückgetreten. In der Mitteilung heißt es: "Er (Littig) begründet diese Entscheidung damit, dass er Ruhe in die Gremien bringen und einen wichtigen Beitrag zur Befriedung innerhalb des 1. FC Kaiserslautern leisten möchte. "