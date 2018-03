Sechs Teams stehen bereits im Viertelfinale der Champions League: Am Dienstag lösten die AS Rom und der FC Sevilla ihr Ticket. Die Spanier schalteten keinesfalls unverdient Manchester United aus, während auch Shakhtar Donezk ausgeschieden ist.

FC Sevilla entzaubert Manchester United

(dpa) - Joker Ben Yedder hat den FC Sevilla erstmals ins Viertelfinale der Champions League geschossen und Gastgeber Manchester United überraschend aus dem Wettbewerb verabschiedet. Der erst in der 72.' eingewechselte Franzose erzielte am Dienstagabend beim 2:1 für den spanischen Fußballclub beide Treffer (74'/78.') gegen die Mannschaft von Trainer José Mourinho. Der Anschlusstreffer im Old Trafford durch Lukaku (84.') fiel zu spät. Das Achtelfinal-Hinspiel in Sevilla war 0:0 ausgegangen.

Die AS Rom setzte sich nach dem 1:2 im Hinspiel mit 1:0 gegen den ukrainischen Meister Shakhtar Donezk durch. Den erlösenden Treffer für den Tabellen-Dritten der Serie A erzielte der bosnische Angreifer Dzeko in der 52.'.

Zuvor hatten bereits Titelverteidiger Real Madrid, der FC Liverpool, Manchester City und Juventus Turin die Runde der besten Acht erreicht. Am Mittwoch kommt es noch zu den Duelle Besiktas - FC Bayern und FC Barcelona - FC Chelsea. Das Viertelfinale wird am Freitag in Nyon ausgelost.