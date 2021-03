Am Samstag standen zwei Partien in der höchsten Fußballliga an. Ein Spieler hat gleich drei Tore erzielt.

FC Progrès setzt Aufholjagd fort

Daniel WAMPACH

Am 18. Spieltag der BGL Ligue im Fußball hat sich der FC Progrès klar mit 4:1 gegen RM Hamm Benfica durchgesetzt. Dem Niederkorner Shala gelang dabei ein Dreierpack in der zweiten Hälfte.

Damit setzt der FC Progrès seine Aufholjagd in der Tabelle fort und kommt den Europapokalplätzen vorerst näher. Für RM Hamm Benfica bleibt es bei nur einem Saisonsieg.

Racing hat sich in einem eher schwachen Fußballspiel mit 2:1 gegen Rosport behauptet. Das 1:0 für die Gäste fiel erst kurz vor dem Pausenpfiff, in der 84.' erhöhten die Hauptstädter auf 2:0. Rosport gelang in der Nachspielzeit nur noch der Ehrentreffer.

Für das Rosporter Team von Trainer Marc Thomé war es die siebte Niederlage im neunten Spiel nach dem Restart.





