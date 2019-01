Der FC Progrès Niederkorn hat sich auf der Torhüterposition verstärkt. Der zuletzt vereinslose Torhüter Youn Czekanovic wurde unter Vertrag genommen.

FC Progrès Niederkorn verpflichtet Czekanowicz

Joe TURMES

Der FC Progrès Niederkorn ist auf dem Transfermarkt aktiv geworden. Der vereinslose Torhüter Youn Czekanowicz, der bereits dem erweiterten Aufgebot der Nationalmannschaft angehörte, schließt sich dem Europapokalaspiranten vom Sommer an. Er wird in der Rückrunde noch nicht zum Einsatz kommen, da Niederkorn bereits Belmin Muratovic (FC Metz) unter Vertrag genommen hat und noch einen Stürmer verpflichten will. In der Winterpause sind in Luxemburg nur zwei Wechsel erlaubt.



Czekanowicz hat einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Der 18-Jährige stand bis zum Sommer bei La Gantoise unter Vertrag. Er wird ab sofort am Training des FC Progrès teilnehmen.