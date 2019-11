Niederkorn springt (zumindest vorübergehend) auf Rang zwei der BGL-Ligue. Beim Erfolg über Mühlenbach machte sich ein Spieler nachträglich ein Geburtstagsgeschenk.

FC Progrès legt vor

David HEINTZ

Niederkorn hat den Druck auf BGL-Ligue-Spitzenreiter Petingen erhöht. Im Samstagsspiel des zwölften Spieltags gelang dem FC Progrès ein 5:2-Heimerfolg über Aufsteiger Mühlenbach. Nach zuletzt zwei Monaten ohne Heimsieg konnte sich Niederkorn gegen Mühlenbach glücklich schätzen, die Tore zum richtigen Moment zu erzielen.

Bereits in der 14.‘ hatte Rani für Mühlenbach die Gästeführung auf dem Fuß, Karayer klärte jedoch in extremis. Im Gegenzug brachte de Almeida den Favoriten mit der ersten Chance sogleich in Führung: Einen Tag nach seinem 24. Geburtstag profitierte der Portugiese von einem uneigennützigen Zuspiel Shalas, der den Ball frei vor Mühlenbachs Keeper Almeida auf den mitgelaufenen de Almeida querlegte (16.‘).

Copy-and-paste in der 32.‘: Mühlenbachs Cheriak scheiterte frei vor Niederkorns Keeper Flauss – und im Gegenzug erhöhte Kempes mit einem schönen Lob eiskalt auf 2:0. Ausgerechnet Erragui, der zwischenzeitlich für den Aufsteiger per Freistoß verkürzen konnte (36.‘), machte die Comeback-Hoffnungen seiner Farben wieder zunichte, indem er einen Schuss von Silaj ins eigene Tor abfälschte (47.‘). Shala (67.‘) und Muratovic (77.‘) schraubten das Ergebnis zugunsten des Favoriten in die Höhe, derweil Bop für Mühlenbach Ergebniskosmetik betrieb (69.‘).

Mit einem Erfolg in Hostert kann Fola den FC Progrès morgen wiederum von Rang zwei verdrängen, derweil Leader Petingen auf der Escher Grenz versuchen wird, seine Verfolger auf Distanz zu halten.