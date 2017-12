(DW) - Der FC Progrès hat einen namhaften Neuzugang präsentiert. Flügelspieler Kevin Kerger wechselt zum Spitzenreiter der BGL Ligue nach Niederkorn. Der 23-Jährige spielte bisher für Strassen.

Kerger kam auch bereits ein Mal in der Nationalmannschaft zum Einsatz, als er am 13. November vergangenen Jahres gegen die Niederlande eingewechselt wurde. Er hat in Niederkorn einen Vertrag über dreieinhalb Jahre unterschrieben.



Tony Mastrangelo wird den FC Progrès aller Voraussicht nach verlassen, auch Alessandro Fiorani schaut sich nach einem neuen Club um. Sein Abgang ist aber noch nicht sicher.